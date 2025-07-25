«Барселона» согласилась провести товарищеский матч в Японии после конфликта с организаторами

Футбольный клуб «Барселона» согласился провести ранее отмененный товарищеский матч против команды «Виссел Кобе» в Японии, сообщается на сайте каталонцев.

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Ранее «сине‑гранатовые» отказались проводить встречу 27 июля с японским клубом из‑за «серьезных нарушений контракта со стороны организаторов».

— Основная команда отправляется в Японию, чтобы начать тур по Азии. Клуб и организатор решили проблемы, из‑за которых «Барселона» отменила матч против «Виссел Кобе» два дня назад. Матч пройдет 27 июля, как и планировалось ранее, — говорится в официальном заявлении клуба.

После Японии испанский клуб отправится в Южную Корею, где проведет две встречи: 31 июля против «Сеула» и 4 августа с «Тэгу».