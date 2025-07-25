Агент Чернова высказался о возможном уходе защитника из "Спартака"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента.

"Никита восстановился от повреждения, но будет играть или нет, зависит от главного тренера. Интерес от других команд есть, но пока не готовы комментировать. Вероятность, что он сменит клуб в это трансферное окно, существует", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского "Спартака" Никита Чернов может перейти в "Сочи" в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Никита Чернов вышел на поле в 11 встречах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 1,5 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.

Ранее Никита Чернов выступал за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", ЦСКА и екатеринбургский "Урал". На счету защитника 2 матча в составе национальной команды России.