Игрок «Партизана» открестился от поста с «Катюшей» после оскорблений украинских фанатов

Черногорский легионер белградского «Партизана» Андрей Костич в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) открестился от публикации поста с «Катюшей» в TikTok.

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По словам футболиста, у него нет аккаунта в этой соцсети.

«Спасибо всем за поддержку, увидимся в четверг», — добавил Костич.

Ранее от имени футболиста был опубликован пост в TikTok. В нем Костич сидит с одноклубниками в раздевалке, фото сопровождается песней «Катюша». «Мы с вами не закончили», — гласит подпись.

«Партизан» 24 июля на выезде обыграл украинскую «Александрию» со счетом 2:0. Фанаты украинского клуба по ходу матча оскорбляли сербскую команду.