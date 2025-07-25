Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сьона»

Агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев заявил «Матч ТВ», что никаких предложений по футболисту в клуб не поступало.

Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне 29‑летний хавбек провел 24 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин заявил «Матч ТВ», что швейцарский клуб не собирается расставаться с Миранчуком, однако продажа игрока возможна в случае поступления достойного предложения.

— Останется ли Миранчук в «Сьоне»?