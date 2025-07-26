«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством Карпина, обыграв «Ростов»

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Ростов». Команды играли на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев.

После этой победы в активе «Динамо» стало четыре очка. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке в таблице чемпионата. «Ростов» пока не сумел набрать очки.