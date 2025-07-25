«Зенит» может приобрести еще одного футболиста из «Фламенго».

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Российский клуб собирается активизировать переговоры и готовит новое предложение по приобретению 28-летнего нападающего Педро Абреу.

По информации журналиста Жулио Мигеля Нето, петербуржцы намерены предложить 20 миллионов евро за бразильца.

«Фламенго» считает Педро важным игроком команды, но если предложение будет выгодно всем сторонам, то клуб не исключает возможности переговоров.

В этом сезоне Педро Абреу забил 5 голов и сделал 2 передачи в 10 матчах чемпионата Бразилии.

Ранее в это трансферное окно «Зенит» за 25 миллионов евро приобрел хавбека Жерсона у «Фламенго».