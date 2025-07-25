Украинцы скандировали «убей серба» на футбольном матче

Футбольные фанаты из Украины скандировали «убей серба» во время матча второго этапа квалификации Лиги конференций между белградским «Партизаном» и украинской «Александрией». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Sportklub.

Отмечается, что игроки «Александрии» вышли на поле завернувшись в украинские флаги. При этом, они не стали участвовать в рукопожатии с командой соперников — предположительно, таким образом украинская команда выразила свое недовольство тем, что «Партизан» ранее сыграл в Братском кубке на территории России.

Спустя полчаса после начала матча болельщики «Александрии» стали выкрикивать оскорбительные лозунги, включая «убей серба». Кроме того, часть выкриков были направлены в адрес московской команды ЦСКА.

В итоге матч завершился победой «Партизана» со счетом 2:0.