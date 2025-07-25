Месси дисквалифицировали из-за отказа участвовать в Матче звезд

Аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси дисквалифицировали на один матч Главной лиги футбола (MLS) за отказ участвовать в Матче звезд. Об этом сообщается на сайте турнира.

Вместе с Месси наказан его одноклубник Жорди Альба. Оба игрока отказались ехать на Матч звезд, несмотря на то, что были выбраны в команду MLS в голосовании фанатов и СМИ. Согласно правилам MLS игроки, которые отказываются от участия в мероприятии не по медицинским показаниям, наказываются отстранением.

Матч звезд MLS прошел 23 июля. В нем встретились команды звезд лиги и звезд чемпионата Мексики. Победу со счетом 3:1 одержала сборная звезд MLS.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем сезоне MLS Месси принял участие в 18 матчах, в которых забил 18 голов и отдал семь результативных передач.