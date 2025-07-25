«Крылья Советов» победили «Пари НН» в стартовом матче второго тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над нижегородским «Пари НН» в матче, который открывал программу второго тура МИР РПЛ.

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Встреча прошла в пятницу на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время: отличились Вадим Раков, для которого это второй мяч в новом сезоне, и Фернандо Костанца.

В составе самарцев в этом матче дебютировал экс‑игрок «Краснодара» Михайло Баньяц, за «Пари НН» первую игру провел форвард Олакунле Олусегун, который был взят в аренду у «быков». Основной голкипер нижегородской команды Никита Медведев не попал в заявку на игру из‑за болезни.

«Крылья Советов» набрали четыре очка в двух играх, у «Пари НН» два поражения в двух встречах.

В следующем туре команда Магомеда Адиева 2 августа сыграет на выезде против «Ростова», «Пари НН» в этот же день примет московский «Локомотив».

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Чемпионат России. 2025-26. Тур 02

«Крылья Советов» (Самара) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 2:0 (0:0)

Голы: Раков, 90 (ВИДЕО). Костанца, 90.