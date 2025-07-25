Кристиан Рамирес приехал в Москву и пройдёт медосмотр для «Локомотива»

30-летний левый защитник Кристиан Рамирес приехал в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Медосмотр, по итогам которого примут решение о подписании игрока и сроке контракта, будет пройдён в ближайшие два дня.

Рамирес выступал в составе «Краснодара» с 2017 по 2023 год. В составе «быков» эквадорский защитник принял участие в 187 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 15 результативными передачами. Последним клубом Рамиреса был «Ференцварош», который он покинул нынешним летом.