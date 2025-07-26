Флик обязал футболистов «Барселоны» снизить публичную активность

Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик в преддверии нового сезона Ла Лиги ужесточил дисциплину в команде, сообщает Diario Sport.

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По информации источника, немецкий специалист недоволен чрезмерно активной рекламной и публичной активностью молодых футболистов команды. Флик потребовал, чтобы футболисты как можно меньше отвлекались от тренировочного процесса и временно свели к минимуму всевозможные празднования.

В начале июля нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре скандала: на своем дне рождения он устроил вечеринку, где в развлекательной программе участвовали артисты с карликовостью. Социальные службы Испании выразили возмущение и призвали государственную прокуратуру провести расследование в отношении Ямаля.

«Барселона» под руководством Флика в минувшем сезоне набрала 88 очков и стала чемпионом Испании. Новый сезон Ла Лиги стартует 17 августа.