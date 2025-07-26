Талалаев объяснил свои слова про Деяна Станковича перед началом матча со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свои слова про наставника «Спартака» Деяна Станковича, сказанные перед матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы победили со счётом 3:0. Специалист ранее говорил, что не являлся поклонником сербского футболиста.

«Странный у вас у журналистов подход — как игру можно разделить на части? Я так не умею — я оцениваю работу своей команды. До удаления у наших ворот не было моментов. После — две контратаки. Вы хотите, чтобы таких моментов вообще не было? Мы против «Спартака» играли. Я благодарен футболистам, что они играли с концентрацией. Это московский «Спартак» — тут игроки по € 20 млн! У меня огромное уважение как к Станковичу, так и к «Спартаку». Кто увидел в моих предыдущих словах неуважение к Деяну? Я к нему подошёл и объяснил, что это не так, что я его не уважаю. Я говорил, что не его фанат — были другие игроки. Но это не значит, что я не уважаю Станковича», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.