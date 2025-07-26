Дубль Батракова помог "Локомотиву" победить в гостях "Краснодар"

В субботу вечером в центральном поединке второго тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома в присутствии более 28 тысяч зрителей уступил московскому "Локомотиву" - 1:2 (0:1). Дубль на счету лучшего молодого футболиста прошлого сезона Алексея Батракова, который открыл счет с пенальти, а во второй половине удвоил преимущество железнодорожников, которые набрали шесть очков и вышли в лидеры чемпионата России. В конце встречи Мозес один мяч отыграл

Первый в новом сезоне матч между представителями "большой" шестерки, куда входят питерский "Зенит", а также столичные ЦСКА, "Спартак" и "Динамо", представлялся еще крайне любопытным в связи с последними резонансными новостями вокруг трансферов в стане "Краснодара" и "Локомотива".

Правда, если у "быков" это было связано с появлением нового классного футболиста (южане подписали контракт с лучшим ассистентом минувшего первенства Франции Гаэтаном Перреном), то железнодорожникам удалось сохранить в своих рядах талантливого атакующего полузащитника Сергея Пиняева (молодая российская звездочка отказалась переходить в армейский клуб, предлагавшего игроку фантастическую зарплату).

Новоиспеченный чемпион готовился к противостоянию на своей загородной базе "Четук", но предыгровую тренировку в четверг провел на газоне главной арены, которая теперь носит название крупного маркетплейса. Футболисты "Локо", прибывшие в столицу Кубани в своем фирменном железнодорожном вагоне на поезде вчера утром, вечером занимались на расположенном рядом со стадионом поле Молодежной академии "быков".

Судя по выложенным в соцсетях кадрам, все игроки пребывали в замечательном настроении и много шутили (особенно гости, так как все разговоры происходили у них исключительно на русском языке). Причем железнодорожников не испугал даже 40-градусный зной, стоящий сейчас в Краснодаре. "Жарко, конечно, но вполне терпимо", - заметил по этому поводу один из них.

А буквально за полтора часа до начала поединка произошло еще одно событие, имеющее отношение к обеим командам: "Локомотив" объявил о подписании двухлетнего контракта с 30-летним левым защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом, который провел за "Краснодар" 187 матчей, а последние два сезона провел в венгерском "Ференцвароше". Между прочим, именно в столице Кубани он стал еще и обладателем российского паспорта.

Что касается стартовых составов, то у хозяев по сравнению со встречей первого тура главнй тренер Мурад Мусаев произвел одну перестановка: вместо опорника Кевина Ленини в центре поля появился Никита Кривцов. Наставник гостей Михаил Галактионов два изменения: на скамейке запасных остались хавбек Никита Салтыков и - довольно неожиданно - центрфорвард Николай Комличенко, кстати, воспитанник "Краснодара", которых заменили Зелимхан Бакаев и Дмитрий Воробьев.

При этом француз Перрен попал пока лишь в заявку, а Пиняев продолжает залечивать травму и вообще остался дома.

…"Здесь играет чемпион страны" - такой баннер, да еще и с изображением Кубка РПЛ появился на фанатской трибуне перед выходом футболистов на поле. А когда после свистка главного судьи Кирилла Левникова на громадном медиаэкране показали и президента клуба Сергея Галицкого, встреченного овацией зрителей, то хозяева просто были просто обязаны броситься в атаку.

Что, в принципе, и произошло. "Черно-зеленые" взяли мяч под свой контроль и перевели действия на чужую половину. Сразу обозначилась и главная на сегодня дуэль (еще и словесная, учитывая их родной испанский): громадный мексиканский центральный защитник гостей Сесар Монтес очень плотно действовал против бомбардира хозяев колумбийца Джона Кордобы.

На девятой минуте форвард - единственный раз за первую половину - переборол оппонента, отлетевший мяч Кивцов переправил Эдуарду Сперцяну, однако капитан хозяев промахнулся мимо пустого угла метров с 14-ти. Тут же мощный выстрел слева со штрафного голкипер железнодорожников Антон Митрюшкин парировал кулаками.

Однако в сильнейшую жару постоянно играть на высоких скоростях было невозможно, да и "Локомотив" к подобном развитию событий, естественно, оказался готов и при малейшей возможности (благо, его опорные хавбеки Дмитрий Баринов и Артем Карпускас свою зону буквально забетонировали) бросал вперед Воробьева, Алексей Батракова и правого полузащитника Зелимхана Бакаева.

Именно с этого фланга и пришел голевой момент. Защитник Максим Ненаход (на его счету уже имелся и опасный дальний удар) догнал мяч у углового флажка и просто отправил в сторону ворот. На углу вратарской Воробьев опередил Диегу Коста, который неловко задел нападающего.

Арбитр мгновенно указал на "точку", а Батраков при исполнении пенальти обманул Станислава Агкацева - 0:1, 34-я минута.

После перерыва, естественно, "быки" яростно бросились отыгрываться, постоянно прижимая "Локо" к их воротам. Особенно старался Кордоба, буквально таранивший оборону соперника. Неплохо вошел в игру бразилец Дуглас Аугусто, принявшийся раздавать опасные передачи.

Но гости, у которых в "рамке" весьма уверенно действовал, Антон Митрюшкин, серьезных оплошностей не допускали. Да сами про контратаки не забывали: в одной из них удар Бакаева с близкого расстояния успел сблокировать Витор Тормена.

"Краснодар", сделавший серию замен, продолжал неистово атаковать, но гости на голевые позиции соперника вообще не допускали, а навесы в штрафную уверенно "снимал".

Зато редкий выпад железнодорожников оказался результативным. Александр Сильянов справа навесил, удар головой Батракова голкипер парировал, но Руденко возвратил мяч во вратарскую, где молодой форвард головой поразил ворота - 0:2, 80-я минута. Правда, на 90+4-й минуте Мозес ударом головой один мяч все-таки отыграл - 1:2.

Таким образом, благодаря дублю лучшего футболиста минувшего первенства "Локомотив" не только обыгрывает чемпиона, но выходит на первое место в РПЛ. У железнодорожников после двух туров 6 очков и прекрасная разница мячей - 5:1..

Ну, а "Краснодару" ровно через неделю предстоит еще одно серьезное испытание: чемпиона России примут в следующую субботу на своем поле московское "Динамо" во главе с Валерием Карпиным.