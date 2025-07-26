Канчельскис назвал имя лучшего действующего российского футболиста

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим действующим российским футболистом.

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— Кого бы вы назвали сильнейшим российским футболистом этого поколения? — Кстати говоря, трудно выбрать. Сейчас у нас есть очень много хороших футболистов. Если брать действующих игроков, то назову Акинфеева. Хоть он уже и возрастной, но до сих пор играет на высоком уровне. Он всю карьеру провёл в ЦСКА, был предан клубу. И сборной в своё время очень хорошо помогал. Акинфеев — это целая эпоха, стабильность. А стабильность — это признак мастерства. Поэтому на данный момент выделю Акинфеева. У остальных футболистов ещё есть время проявить себя, — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Акинфеев дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году в возрасте 17 лет. На следующий год он стал основным вратарём команды. В 2008 году Акинфеев был назначен капитаном ЦСКА. Всего за карьеру в высшем дивизионе 39-летний Акинфеев провёл 597 встреч.