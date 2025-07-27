Гол Депая принес «Коринтиансу» ничью в матче чемпионата Бразилии против «Ботафого»

«Ботафого» и «Коринтианс» сыграли вничью в матче 17‑го тура чемпионата Бразилии. Встреча в Рио‑де‑Жанейро завершилась со счетом 1:1. В составе «Ботафого» отличился Артур Кабрал, у «Коринтианса» гол забил Мемфис Депай.

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«Ботафого» набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Коринтианс» (21 очко) идет восьмым.

В других матчах «Мирассол» сыграл вничью с «Виторией» (1:1), «Спорт Ресифи» и «Сантос» разошлись миром (2:2), «Форталеза» обыграла «Брагантино» (3:1).