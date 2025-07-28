Гвардиола ответил, сможет ли Ямаль превзойти Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли когда-нибудь 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стать лучше экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. Напомним, Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.

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