Гвардиола ответил, сможет ли Ламин Ямаль превзойти Лионеля Месси

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли когда-нибудь 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стать лучше экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. Напомним, Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.

Гвардиола ответил, сможет ли Ямаль превзойти Месси
© Чемпионат.com

«Мы должны позволить Ламину Ямалю идти своим путём, и, когда он будет играть лет 15, мы сможем сказать, лучше он Месси или нет. Но тот факт, что его сравнивают с Месси, сам по себе очень важен. Это всё равно что сравнивать художника с Ван Гогом», — приводит слова Гвардиолы Barca Universal.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости