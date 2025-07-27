Тренер «Галатасарая» впервые прокомментировал возможный трансфер Лунина из «Реала»

Окан Бурук, тренер стамбульского «Галатасарая», впервые высказался о возможном переходе украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина в клуб. Соответствующий вопрос ему был задан журналистами.

© Чемпионат.com

«Мы не вели никаких переговоров с Луниным. Есть много альтернатив, возможно, их будет ещё больше. Мы хотим завершить это как можно скорее и сейчас над этим работаем», — приводит слова Бурука Sporx.

Ранее сообщалось, что Лунин может пополнить состав стамбульского клуба, так как не удовлетворён количеством получаемой игровой практики.

Напомним, в это межсезонье «Галатасарай» покинул опытнейший голкипер и капитан Фернандо Муслера.

Игроки «Барселоны» скандируют оскорбления в адрес «Реала»