Дзюба дал амбициозное обещание

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью«РБ Спорт» заявил, что его клуб способен побороться за чемпионство в новом сезоне.

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По его словам, элите российского футбола стоит опасаться клуб из Самарской области.

«Планируем побороться за чемпионство. Так что, гранды, берегитесь – мы рядом», — заявил Дзюба.

26 июля «Акрон» в гостях разгромил «Сочи» со счетом 4:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров в активе «Акрона» четыре очка, коллектив Заура Тедеева временно расположился на второй строчке. «Сочи» с нулем очков и разницей мячей 0:7 идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Встреча состоится 3 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Сочи» 4-го числа сразится в гостях с «Динамо». Эта игра начнется в 18:30 (мск).