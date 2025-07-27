Сафонов поделился подробностями отпуска в России

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как проводит отпуск в России.

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«Отпуск проходит очень насыщенно. Неделя в Москве больше была похожа на рабочую, только вне поля. Жаль, что не получилось увидеться со всеми, с кем хотел. Просто не хватило времени. Было много встреч и важных знакомств с профессионалами в разных сферах. Сейчас я уже в Краснодаре, успел увидеться со Стасом. Начал заниматься своим здоровьем. Планирую в ближайшее время начать тренировки. Краснодар встретил своей обычной для лета жарой и необычными для меня проблемами с интернетом. Не смог самостоятельно взывать такси с вокзала и понял, что сочувствую всем, кто имеет похожие проблемы регулярно. Ну, а сегодня, всё внимание города будет сосредоточено в нашем любимом и дорогом сердцу месте. И я рад, что наконец-то смогу посмотреть футбол вживую», — написал в своём телеграм-канале Матвей Сафонов.

В июле 2024 года 26-летний Матвей Сафонов перешёл в «Пари Сен-Жермен». В дебютном сезоне за французский клуб российский голкипер провёл 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и семь раз сохранил ворота «сухими». Сафонов принял участие в национальном чемпионате, Кубке Франции и Лиге чемпионов. Вместе с парижанами он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Франции, а также завоевал серебро клубного чемпионата мира.