"Оренбург" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" во 2 туре РПЛ

"Оренбург" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" Махачкалой во 2 туре чемпионата России. Счет в матче на 49 минуте открыл нападающий махачкалинского "Динамо" Мохаммад Хоссейннежад - футболист вышел на поле после перерыва. Хозяева установили итоговый счет на табло на 74 минуте встречи - Максим Савельев поразил ворота махачкалинцев ударом головой.

© ФК "Оренбург"

Напомним, в 1 туре чемпионата России оренбуржцы на домашнем стадионе сыграли вничью с ЦСКА (0:0), "Динамо" Махачкала на выезде уступила московскому "Спартаку" (0:1).

РПЛ, 2 тур.

"Оренбург" 1:1 "Динамо" Махачкала.

Голы: Савельев, 74 - Хоссейннежад, 49.