Титов предположил, что нужно делать Станковичу

Егор Титов считает, что «Спартаку» нужна стабильность в тренерском штабе.

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Во втором туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича проиграл «Балтике» (0:3).

– Не считаете, что немного не то решение принято, когда продлили контракт с тренером, а этого не надо было делать.

– Это вопрос не ко мне. Есть руководители, которые знают, что делают. Я не занимал высоких должностей.

По мне, лучше бы, чтобы была стабильность, чтобы штаб потихонечку строил команду. Каждый раз мы после таких катастроф, как с «Балтикой», говорим о том, что, может, не надо было чего-то делать.

А если бы были другие – Ваноли, Тедеско… Говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять Станковича, человека футбольного!

Так можно ходить по кругу, что мне очень не нравится. Станкович работает, пусть работает. Полная ответственность на нем и его штабе.

Сделают выводы и надеюсь, мы увидим «Спартак», который хотим увидеть – я имею ввиду, прежде всего, матч с «Зенитом». Выводы будем делать после этой игры, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.