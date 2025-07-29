Титов предположил, что нужно делать Станковичу

Титов о Станковиче: «Лучше стабильность, чтобы штаб строил команду. Были бы Ваноли, Тедеско, то говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять футбольного человека»
Егор Титов считает, что «Спартаку» нужна стабильность в тренерском штабе.
Во втором туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича проиграл «Балтике» (0:3).
– Не считаете, что немного не то решение принято, когда продлили контракт с тренером, а этого не надо было делать.
– Это вопрос не ко мне. Есть руководители, которые знают, что делают. Я не занимал высоких должностей.
По мне, лучше бы, чтобы была стабильность, чтобы штаб потихонечку строил команду. Каждый раз мы после таких катастроф, как с «Балтикой», говорим о том, что, может, не надо было чего-то делать.
А если бы были другие – Ваноли, Тедеско… Говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять Станковича, человека футбольного!
Так можно ходить по кругу, что мне очень не нравится. Станкович работает, пусть работает. Полная ответственность на нем и его штабе.
Сделают выводы и надеюсь, мы увидим «Спартак», который хотим увидеть – я имею ввиду, прежде всего, матч с «Зенитом». Выводы будем делать после этой игры, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Титов о Станковиче: «Лучше стабильность, чтобы штаб строил команду. Были бы Ваноли, Тедеско, то говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять футбольного человека»
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