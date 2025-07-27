Дубль Кругового принес ЦСКА волевую победу над "Ахматом"

ЦСКА благодаря дублю Данила Кругового за три минуты переиграл "Ахмат" - 2:1.

Армейцы проводили первый домашний матч в нынешнем сезоне. Команда Фабио Челестини принимала грозненский "Ахмат".

В стартовом матче сезона ЦСКА в Оренбурге сыграл 0:0, а грозненцы потерпели поражение от "Рубина" - 0:2.

В первом тайме гости открыли счет на 15-й минуте. Брайан Мансилья, которого защитники ЦСКА по неизвестным причинам решили не закрывать после прострела отправил мяч в угол.

"Ахмат" грамотно и четко играл в обороне все 45 минут первого тайма. Но в компенсированное грозненцы пропустили дважды. Данил Круговой в течение трех минут дважды появился в штрафной соперника и наказал за ошибки в обороне, превратив 0:1 в 2:1.

После перерыва "Ахмат" так и не смог отыграться и ЦСКА отпраздновал первую в сезоне РПЛ победу.

"Ахмат" же начал сезон с двух поражений.