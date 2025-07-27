Игорь Акинфеев провёл 800-й матч за ЦСКА

Голкипер Игорь Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА. Сегодня, 27 июля, ЦСКА на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги. Игорь Акинфеев вышел на поле с первых минут и провел 90 минут.

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Российский голкипер дебютировал в составе "армейцев" в 2003 году, проведя во всех турнирах суммарно 800 матчей. Вратарь пропустил 718 мячей и сохранил ворота "сухими" в 334 встречах.

Контракт экс-игрока сборной России с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.