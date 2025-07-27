Игорь Акинфеев провёл 800-й матч за ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА
Голкипер Игорь Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА. Сегодня, 27 июля, ЦСКА на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги. Игорь Акинфеев вышел на поле с первых минут и провел 90 минут.
Российский голкипер дебютировал в составе "армейцев" в 2003 году, проведя во всех турнирах суммарно 800 матчей. Вратарь пропустил 718 мячей и сохранил ворота "сухими" в 334 встречах.
Контракт экс-игрока сборной России с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.