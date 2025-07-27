Алдонин: ЦСКА дает результат, но оценивать их еще рано

Экс-футболист Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «Спорта День За Днем» Анной Ивановой оценил первые матчи ЦСКА под руководством Фабио Челестини в новом сезоне РПЛ и рассказал об изменениях в армейском клубе.

© ПФК ЦСКА

— Как Вы оцениваете первые матчи ЦСКА под руководством Фабио Челестини?

— Три игры официальные: две победы, одна ничья. В целом, очень приличный результат. Просто пока мало времени прошло для оценки. Я так могу сказать: пока отлично, идут в хорошем графике. Вот сейчас одержали волевую победу дома, было непросто, но тем не менее. Главное — результат. Это победа и для тренера в целом, т.е. независимо от того, какого качества футбол. Добиваться результата, быть в лидирующей группе команд, поэтому, это самое главное на старте. А дальше уже там качество футбола, его философия, его тактика, это уже более детально можно будет рассмотреть и, соответственно, комментировать.

— А что-то изменилось в команде по сравнению с Марко Николичем?

— Это в большей степени надо спрашивать у футболистов. По трем матчам сложно судить, что изменилось, поэтому как доверяли молодым, так и доверяют. Соответственно, сейчас вот Круговой раскрывается в роли бомбардира. Поэтому это ж здорово, если игрок, условно говоря защитник, прибавляет в атаке, соответственно, создает моменты в первом матче чемпионата, с «Оренбургом», соответственно здесь забил два мяча. Поэтому, отлично. Но опять же, чтобы говорить о каких-то изменениях, еще недостаточно времени прошло. В целом видно, что команда хочет играть больше в атаку, достаточно агрессивна в ней с точки зрения чужой половины поля, прессинговать, доминировать, но по большому счету, в этом плане, наверное, стараются больше перевести игру на чужую половину поля.В целом, армейцы даже больше затягивали Ахмат на свою половину поля, а потом раскрывались и выходили в атаку. Но пока опять же, это все очень относительно.