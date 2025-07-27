Челестини назвал себя гражданином мира

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о своей национальности. Ранее журналист Георгий Черданцев подвергся многочисленным исправлением за то, что назвал специалиста итальянцем. Специалист – уроженец Швейцарии.

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«Вы все делаете идеально. Вы называете меня Челестини. Моя семья — итальянцы, но я родился в Швейцарии, у меня двойная национальность. Я чувствую себя гражданином мира», – цитирует Челестини «Матч ТВ».

Челестини возглавил армейцев после ухода с поста Марко Николича (серб перебрался в греческий АЕК). В минувшем сезоне «Базель» Фабио завоевал «золотой дубль» впервые с сезона-2016/17. Под руководством Челестини красно-синие завоевали Суперкубок России.

Победа над «Ахматом» во 2-м туре РПЛ стала ЦСКА первой под руководством швейцарца в чемпионате.