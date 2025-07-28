Футболист харьковского клуба сбежал с Украины

Футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

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В клубе заявили, что Сидоров находился в аренде в команде «Колос», которая завершилась 30 июня. До этого момента основная команда харьковского клуба уехала на заграничные сборы, поэтому присоединиться к основе он не сумел и начал тренировки с молодежной командой.

«Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что игрок без ведома нашего клуба покинул территорию Украины», — заявили в «Металлисте».

При этом в клубе заявили, что пока не располагают информацией о том, как футболист пересек границу. «Металлист 1925» начал внутреннее расследование.

Подобная история случается не впервые: в феврале заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» из Львова Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов команды в Турции. Команда, тренеры и персонал проводили сборы в Турции с 18 января по 14 февраля. В клубе сообщили, что на Украину вернулись все сотрудники, футболисты и тренерский штаб, кроме Авдыша.