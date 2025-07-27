Гол Даку на 90-й минуте принес "Рубину" ничью с "Зенитом"

Вингер гостей Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел петербуржцев вперед на 11-й минуте. На 36-й минуте форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество. Однако на второй минуте второго тайма хавбек Велдин Ходжа помог хозяевам отыграть один мяч, а нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте вырвал для казанцев ничью.

© ФК "Зенит"

Чемпионат России

2 тур

Голы: Ходжа, 47, Даку, 90 - Мостовой, 11 (пен), Кассьерра, 36.

"Рубин": Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко (Безруков, 46), Рожков, Кабутов, Иву (Иванов, 90+3), Йочич (Юкич, 46), Ходжа (Зотов, 90+3), Даку, Шабанхаджай (Чумич, 86).

"Зенит": Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон (Вега, 86), Мостовой (Горшков, 86), Мантуан, Глушенков (Лусиано, 46), Педро, Кассьерра.

Предупреждения: Кабутов, 45+3, Дркушич, 53.