Экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Артур не намерен возвращаться в РПЛ и отклонил предложение от московского «Спартака».

Как сообщает Globo, «Спартак» предпринял попытку подписать 27-летнего Артура, предложив «Ботафого» €15 млн за трансфер. Однако сам футболист отверг возможность возвращения в Россию, подчеркнув, что его семья счастлива в Рио-де-Жанейро, где у него подрастает маленький ребёнок.

Кроме того, спортивный директор «Ботафого» также отверг предложение красно-белых. В бразильском клубе посчитали, что после ряда кадровых перестановок в текущем межсезонье продажа ещё одного ключевого футболиста негативно скажется на команде.

«Спартак» проявлял интерес к Артуру в течение всего июля, однако официальный оффер в Бразилию отправил лишь в последние дни трансферного окна.

Напомним, в январе 2025 года Артур перешёл в «Ботафого» из «Зенита» за €10 млн. В текущем сезоне Серии А футболист провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Артур переходил в «Зенит» в январе 2024 года за 15 миллионов евро. За всё время своей карьеры в «Зените» Артур провёл 36 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Особенно важным стал его победный гол в последнем туре прошлого сезона против «Ростова». Победа в этом матче была необходима «Зениту», чтобы сохранить шансы на чемпионство в РПЛ. При счёте 1:1 Артур забил решающий гол на 85-й минуте, и «Зенит» вновь стал победителем чемпионата России.