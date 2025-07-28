Семак объяснил пропущенные мячи «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «рубином» высказался о пропущенных мячах команды после прессинга соперника и не стал считать произошедшее индивидуальными ошибками. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«По сегодняшней игре: был вынос мяча, борьба в центре поля. Скорее здесь уже не справились с передачей в штрафную. У нас шесть человек оборонялись, здесь не вопрос выхода. Мы шикарно выходили, моменты были, немножко не хватало качества», — заявил он.

Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.