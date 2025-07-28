Дочь тренера «Зенита» резко ответила фанатам клуба

Дочь главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Майя на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поддержала команду после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» и пожелала всем фанатам, критикующим клуб, блокировки интернета.

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«Мое любимое — это комментарии после таких игр. Хочется у всех этих диванных критиков заблокировать доступ в интернет. Парни боролись до конца, все победы впереди. Люблю, горжусь», — написала Майя.

Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.