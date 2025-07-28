Заболотного могут дисквалифицировать на 3 матча. КДК в четверг рассмотрит его удаление в игре с «Балтикой», форвард «Спартака» приглашен на заседание

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Антона Заболотного могут дисквалифицировать на три матча из-за удаления.

Заболотного из «Спартака» могут дисквалифицировать на 3 матча
© РИА Новости

В субботу «Спартак» дома уступил «Балтике» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Спартака» Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча. 34-летний футболист шипами ударил в ногу Мингияну Бевееву.

После просмотра ВАР главный арбитр матча Сергей Карасев удалил игрока красно-белых. В протоколе встречи причиной удаления значится «серьезное нарушение правил игры», сообщает «Р-Спорт».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, игрок, удаленный с поля за серьезное нарушение правил игры, может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит эпизод с удалением Заболотного на заседании 31 июля.

«Рассмотрим удаление футболиста «Спартака» Антона Заболотного в матче с «Балтикой». Он приглашен на заседание», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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