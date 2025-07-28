Дивеев назвал задачу ЦСКА на сезон

Российский защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что целью армейцев на сезон 2025-2026 годов является чемпионство в РПЛ.

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«Задача - чемпионство. Я этого очень сильно хочу, потому что в команде уже шесть лет», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

Ранее красно-синие под руководством Фабио Челестини выиграли Суперкубок России, обыграв в Казани действующего чемпиона страны – «Краснодар» со счетом 1:0.

Дивеев пополнил состав ЦСКА летом 2019-го года за 1,5 млн. евро, его обновленное трудовое соглашение с красно-синими рассчитано на 5 лет – до конца июня 2028 года.

Предыдущей командой футболиста стала «Уфа».

В завершившемся сезоне 2024-2025 годов Игорь провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн. евро.

ЦСКА под руководством Марко Николича по итогам минувшего розыгрыша завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 59 очков в 30 играх. Армейцы также стали обладателями национального кубка, обыграв «Ростов» в серии пенальти.