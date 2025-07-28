Стала известна зарплата Жедсона Фернандеша в случае перехода в «Спартак»

Чемпионат.comиещё 5

«Спартак» предлагает Жедсону Фернандешу контракт с зарплатой около € 3,5 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Если Фернандеш подпишет контракт со «Спартаком», он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Стала известна зарплата Фернандеша в случае перехода в «Спартак»
© Global Look Press

Отметим, что ранее «Бешикташ» на официальном сайте опроверг информацию, что команда ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Фернандеша. Однако турецкие СМИ и инсайдеры уверяют, что сделка близка к завершению.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости