КДК РФС может наказать «Рубин»

По информации «Матч ТВ», председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц заявил, что коллегия на ближайшем заседании по итогам минувшего тура чемпионата России рассмотрит скандирование болельщиками казанского «Рубина» оскорбительных выражений в адрес петербургского «Зенита».

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27 июля в матче второго тура чемпионата России розыгрыша 2025-2026 годов «Рубин» под руководством Рашида Рахимова сыграл вничью с вице-чемпионом РПЛ «Зенитом». Игра в Казани завершилась со счетом 2:2.

Голами в составе хозяев поля, которые уступали к перерыву в 2 мяча, отметились Ходжа и Мирлинд Даку. У гостей голы на свой счет записали Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

«Рубин» занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в двух играх, и располагается выше «Зенита» из-за разницы мячей.

В предстоящих турах чемпионата России «Рубину» предстоит сыграть дома против «Сочи» и «Ростова», а также встретиться на выезде с московским ЦСКА.