«Ротор» провел целую ночь в московском аэропорту в ожидании вылета в Волгоград.

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В субботу волгоградский клуб в гостях уступил «Челябинску» (0:1) во 2-м туре PARI Первой лиги.

Команда возвращалась с выездного матча с пересадкой в Москве. В ночь на 27 июля аэропорт Волгограда закрыли из-за угрозы атаки беспилотников.

В итоге изменения в расписание вносились шесть раз, рассказал в своем телеграм-канале пресс-атташе клуба Михаил Шептухин.

По его словам, оправление из Шереметьево сначала перенесли с 02:00 на 03:00, затем на 04:00, 06:00, 08:00, 08:35. Вылететь удалось только в 09:00.

«Вы прочитали краткую историю того, как «Ротор» добирался из Москвы в Волгоград», – сказал Шептухин.

Он также добавил, что в аэропорту выдавали воду и питание.

Из-за закрытия неба в Волгоградской области всего были задержаны десять рейсов. Из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА также были задержаны пассажирские поезда.