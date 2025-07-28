«Ротор» провел ночь в Шереметьево из-за закрытия аэропорта Волгограда. В связи с угрозой атаки беспилотников вылет переносили 6 раз
«Ротор» провел целую ночь в московском аэропорту в ожидании вылета в Волгоград.
В субботу волгоградский клуб в гостях уступил «Челябинску» (0:1) во 2-м туре PARI Первой лиги.
Команда возвращалась с выездного матча с пересадкой в Москве. В ночь на 27 июля аэропорт Волгограда закрыли из-за угрозы атаки беспилотников.
В итоге изменения в расписание вносились шесть раз, рассказал в своем телеграм-канале пресс-атташе клуба Михаил Шептухин.
По его словам, оправление из Шереметьево сначала перенесли с 02:00 на 03:00, затем на 04:00, 06:00, 08:00, 08:35. Вылететь удалось только в 09:00.
«Вы прочитали краткую историю того, как «Ротор» добирался из Москвы в Волгоград», – сказал Шептухин.
Он также добавил, что в аэропорту выдавали воду и питание.
Из-за закрытия неба в Волгоградской области всего были задержаны десять рейсов. Из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков БПЛА также были задержаны пассажирские поезда.
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