«Спартак» раскритиковали из-за самого дорогого трансфера клуба

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус подверг критике московский «Спартак» за вероятный трансфер Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа» из-за его стоимости. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это еще раз говорит о том, что у нас нет никакой экономики под российским футболом. Поэтому я думаю, что те люди, которые в «Спартаке» занимаются развитием профессионального футбола, они не совсем адекватно смотрят на то, что происходит. За такие деньги трансферы делать - много ума не надо», — отметил он.

28 июля турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что клубы уже согласовали трансфер, красно-белые заплатят за игрока €20 млн. Еще €5 млн в этой сделке запланированы в качестве бонусов. Стоит отметить, что этот переход, если он состоится, станет самой дорогой покупкой в истории российского клуба. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.