Дивеев ответил, кого бы хотел вернуть в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев назвал имя футболиста, которого хотел бы вернуть в клуб.

"Трансфер мечты в ЦСКА? Возвращение Пьянича. Может, кому-то он не нравился. Но что он делал с мячом, как он видел поле, как вёл себя в раздевалке… Он повлиял на Кисляка. Мира крутит головой на 360 градусов. Он может отдать передачу в одно касание, которую я бы никогда не дал, допустим", - цитирует Дивеева "Чемпионат".

Миралем Пьянич перешел в ЦСКА осенью 2024 года и провел за клуб во всех турнирах 25 матчей, отметившись 3 голевыми передачами. По окончании сезона полузащитник покинул московский клуб на правах свободного агента. На данный момент игрок не нашел новую команду, в апреле текущего года боснийцу исполнилось 35 лет. Ранее Пьянич выступал за каталонскую "Барселону", итальянские "Ювентус" и "Рому", а также за французский "Лион".

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны.