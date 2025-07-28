Месси попал на камеру для поцелуев

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо сходили на концерт группы Coldplay и попали в объектив «камеры для поцелуев». Об этом пишет издание Mundo Deportivo.

На концертах этой группы есть следующая практика: по ходу выступления камеры находят возлюбленные пары, их изображение выводят на большой экран. Несколько недель назад это стало поводом для скандала, когда генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон был запечатлен вместе с любовницей на одном из концертов.

Супруги знакомы с детства. Рокуццо и Месси начали встречаться, когда футболист выступал за «Барселону» в 2008 году. Они вместе выросли в Росарио и знали друг друга с пяти лет. 2 ноября 2012 года у пары родился первенец Тьяго. Спортсмен посвятил ему татуировку на своей ноге. 1 сентября 2015 года у пары родился второй сын Матео, а 10 марта 2018 года — третий мальчик Чиро.

Рокуццо и Месси долгое время состояли в неофициальных отношениях. Пара сыграла свадьбу только в 2017 году.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».