Почетный президент РФС скептически отозвался относительно игры «Спартака»

«Спартак» должен разносить всех, как «Реал» и «Барселона». Станкович все еще думает, что он великий футболист, но тренер только начинающий». Колосков о красно-белых
Вячеслав Колосков скептически отозвался относительно игры «Спартака».
Красно-белые под руководством тренера Деяна Станковича проиграли «Балтике» (0:3) в матче второго тура Мир РПЛ.
«Я бы не акцентировал внимание на том, были ли удаления, офсайд, лег ли кто-то на мяч или нет, я бы обратил внимание на игру «Спартака». Нет игры, вот в чем проблема. Классные футболисты, хорошие мастера, много денег на игроков потратили, продолжают тратить. У меня ощущение, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович немного перепутал должности, он все еще продолжает думать, что он является великим футболистом, что на самом деле и есть. Но тренер он только начинающий. Все это приводит к тому, что допускаются многочисленные грубости футболистами, где-то очевидные, где-то нет, но они есть. Понимаете, «Спартак» должен показывать другую игру, «Спартак» должен разносить всех, как это в свое время делали «Реал» и «Барселона», с такой командой, как у него. А он подстраивается, очевидно, что он не анализирует игру соперника, не знает, каким образом строить в целом игру в атакующих и в оборонительных действиях. Но это мое личное мнение, я все-таки не специалист, не тренер, подчеркну, что это мое личное мнение, которое строю на 40-летнем опыте работы в футболе», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
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«Спартак» должен разносить всех, как «Реал» и «Барселона». Станкович все еще думает, что он великий футболист, но тренер только начинающий». Колосков о красно-белых
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Нико Росберг: «Норрису стоит отдать должное. Но я не уверен, что Хэмилтон бы на его месте допустил три ошибки»
«Спартак» должен разносить всех, как «Реал» и «Барселона». Станкович все еще думает, что он великий футболист, но тренер только начинающий». Колосков о красно-белых
Шаталина о прекращении работы с гимнастками Авериными: «Нашему разрыву очень помогла Винер, которая все время не очень лестно обо мне отзывалась в присутствии учеников»