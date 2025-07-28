Капитан «Эгриси» высказал обеспокоенность происходящим в клубе

Капитан «Эгриси» Губа: «Клуб создает вид, что все хорошо. Мы не выходим тренироваться за месяц до начала чемпионата. Скорее всего, убирают тренерский штаб»
Капитан «Эгриси» Алексей Губочкин высказал обеспокоенность происходящим в клубе.
«Тем временем «Эгриси» создает вид, что все хорошо. Мы, игроки, узнаем все новости из других источников. Не выходим тренироваться за месяц до начала чемпионата. Скорее всего, убирают тренерский штаб, хотя лучше нашего ТШ нет ни в одной команде МФЛ. Перед игроками и тренерами не до конца выполнены обязательства после хорошего сезона. В общем, очередная перестройка. Раз в полгода – по классике. На этом, наверное, все. Пора что-то менять», – написал Губа.
Зимой 2025-го «Эгриси» возглавил Андрей Чернышов. С ним клуб дошел до четвертьфинала WINLINE Медиалиги, где по сумме двух матчей проиграл будущему финалисту «БроукБойз» (0:4 и 0:0).
Кубок Медиалиги стартует 30 августа.
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