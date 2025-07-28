Игрок «Урала-2» был удален в матче с «Оренбургом-2» за плевок в сторону соперника

Игрок «Урала-2» Сатучин за плевок в сторону соперника был удален в матче с «Оренбургом-2». Екатеринбуржцы заканчивали встречу вдевятером
Павел Сатучин досрочно завершил матч против «Оренбурга-2» в Leon Второй лиге Б.
Команды встречались в 14-м туре группы 4 соревнования, команда из Оренбурга победила со счетом 5:0.
На 54-й минуте нападающий екатеринбуржцев Павел Сатучин получил прямую красную карточку за плевок в сторону игрока соперника. При этом он появился на поле только после перерыва – за восемь минут до инцидента.
Это было уже второе удаление в составе команды, до этого аналогичное наказание понес полузащитник Артем Куликов.
После 14 туров группы 4 Второй лиги Б «Урал-2» идет 13-м в таблице, «Оренбург-2» находится на 12-й строчке.
В следующем матче екатеринбуржцы 30 июля сыграют в гостях с «КДВ», оренбуржцы 3 августа примут «Амкар».
Жемалетдинов может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Экс-хавбеку ЦСКА предложили около 600 тысяч евро в год по 2-летнему контракту (Sport24)
Гафин о будущем Смолова после завершения карьеры: «Вроде бы «Кофемания» рассматривает Федора на должность спортивного директора»
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге. Он поднял штангу весом 505 кг
Жемалетдинов может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Экс-хавбеку ЦСКА предложили около 600 тысяч евро в год по 2-летнему контракту (Sport24)
Гафин о будущем Смолова после завершения карьеры: «Вроде бы «Кофемания» рассматривает Федора на должность спортивного директора»
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», установил новый мировой рекорд в становой тяге. Он поднял штангу весом 505 кг