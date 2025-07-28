Игрок «Урала-2» был удален в матче с «Оренбургом-2» за плевок в сторону соперника

Павел Сатучин досрочно завершил матч против «Оренбурга-2» в Leon Второй лиге Б.

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Команды встречались в 14-м туре группы 4 соревнования, команда из Оренбурга победила со счетом 5:0.

На 54-й минуте нападающий екатеринбуржцев Павел Сатучин получил прямую красную карточку за плевок в сторону игрока соперника. При этом он появился на поле только после перерыва – за восемь минут до инцидента.

Это было уже второе удаление в составе команды, до этого аналогичное наказание понес полузащитник Артем Куликов.

После 14 туров группы 4 Второй лиги Б «Урал-2» идет 13-м в таблице, «Оренбург-2» находится на 12-й строчке.

В следующем матче екатеринбуржцы 30 июля сыграют в гостях с «КДВ», оренбуржцы 3 августа примут «Амкар».