Футболист итальянского клуба потерял 14-месячного сына

Полузащитник итальянского клуба «Бари» Маттиас Веррет потерял годовалого сына. Об этом сообщил клуб на своем официальном сайте.

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«Нам не хватает слов, чтобы сообщить новость, которая только что глубоко потрясла каждого из нас. Президент Луиджи Де Лаурентис, тренерский штаб, вся команда, руководство и сотрудники красно-белых хотели бы поддержать Маттиаса Веррета и его семью в один из самых страшных моментов, которые может пережить родитель и человек», — указано в заявлении клуба.

Все случилось в Бельгии, где живет семья футболиста. Подробности произошедшего не обсуждаются, но издание The Sun пишет, что 14-месячный ребенок был госпитализирован с симптомами вируса за два дня до своей кончины.

Президент «Бари» Луиджи Де Лаурентис сам отвез Веррета в аэропорт Фьюмичино, чтобы тот смог как можно скорее вернуться на родину. Итальянский клуб сообщил, что прерывает сборы за пределами своего города, отменяет ближайший товарищеский матч и возвращается на базу.

Футболист и его супруга также воспитывают трехлетнюю дочь.