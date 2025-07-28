В работе тренера «Спартака» не увидели тактики

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал справедливым удаление нападающего московского клуба Антона Заболотного в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Его слова приводит «Советский спорт».

«Но, мне казалось, «Спартак» мог и вдесятером спокойно играть, однако Станкович не смог перестроить игру команды. У Станковича отсутствуют какие-то тактические решения. В его работе нет тактики в принципе. Все результаты – это индивидуальные действия игроков», — заявил он.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.