Словенский футболист назвал РПЛ одной из лучших лиг в мире

Словенский полузащитник Лука Вешнер Тичич, выступающий за "Пари НН", заявил, что Российская Премьер-Лига является одной из лучших в мире.

© Rusfootball

— Шпилевский говорит, что РПЛ входит в топ-6 лучших лиг мира. Согласны?

— Да, это одна из лучших лиг в мире, на самом деле. Интенсивность, уровень сопротивления, качество игроков — все это здесь есть, – приводит слова Тичича "РБ Спорт".

Тичич выступает за нижегородский клуб с лета 2024 года. До этого он играл за словенский "Копер". В составе "Пари НН" полузащитник провел 28 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

В первом туре сезона-2025/26 РПЛ "Пари НН" уступил "Краснодару" со счетом 0:3. Второй тур, в котором нижегородцы сыграли с самарскими "Крыльями Советов" завершился с результатом 0:2. Таким образом, команда Алекся Шпилевского, не набрав ни одного очка, занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.