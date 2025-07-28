ПСЖ обсудит с Доннаруммой его будущее

«ПСЖ» и Джанлуиджи Доннарумма обсудят потенциальный уход вратаря.

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Голкипер и клуб пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года.

На этой неделе состоится встреча для окончательного решения вопроса об уходе итальянца, сообщает журналист Саша Тавольери.

Отмечается, что «ПСЖ» не будет чинить Доннарумме препятствий и открыт для переговоров с иностранным клубом.

Среди наиболее заинтересованных называются «Челси» и «Галатасарай», который, как сообщалось, уже сделал предложение футболисту.