«ПСЖ» обсудит с Доннаруммой его будущее. Парижане открыты к переговорам с «Челси», «Галатасарем» и другими клубами (Саша Тавольери)
«ПСЖ» и Джанлуиджи Доннарумма обсудят потенциальный уход вратаря.
Голкипер и клуб пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года.
На этой неделе состоится встреча для окончательного решения вопроса об уходе итальянца, сообщает журналист Саша Тавольери.
Отмечается, что «ПСЖ» не будет чинить Доннарумме препятствий и открыт для переговоров с иностранным клубом.
Среди наиболее заинтересованных называются «Челси» и «Галатасарай», который, как сообщалось, уже сделал предложение футболисту.
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