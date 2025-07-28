В «Динамо» заявили о цели клуба

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые ставят перед собой цель выиграть Фонбет Кубок России. На групповом этапе турнира «Динамо» сразится с «Сочи», «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

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«Какая цель у «Динамо» в Кубке России? Выиграть турнир», — приводит слова Гафина Metaratings.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Также армейцы взяли Суперкубок страны. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Ростов» со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.