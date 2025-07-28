Алвес: ЦСКА не отпустил меня в сборную Бразилии ради моего же блага

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о своем отношении к решению руководства клуба не отпускать его в молодежную сборную Бразилии.

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Ранее в ЦСКА заявили, что футболист останется в расположении клуба, несмотря на вызов в национальную команду.

— Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодежную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей. Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА. Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов, — приводит слова Алвеса Sport24.

Соглашение ЦСКА с 20‑летним бразильским полузащитником рассчитано до 2030 года. В сезоне‑2024/25 Алвес провел за «Сан‑Паулу» 15 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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