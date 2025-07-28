Мостовой высказался о поведении Станковича

Мостовой о Станковиче: «Стоило бы вести себя посерьезнее, возможно. Это поведение – это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона»
Александр Мостовой высказался о поведении Деяна Станковича.
«Спартак» проиграл «Балтике» (0:3) в матче второго тура Мир РПЛ.
«Согласен с тем, что, возможно, Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее. В его игровой карьере этих эмоций было очень много. Сейчас все это поведение – это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона. Но что тогда произошло и почему сейчас это трудно исправить, нам никто не ответит. Но все равно, рано пока делать какие‑то выводы. Давайте подождем четыре‑пять туров», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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