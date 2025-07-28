Футболистка сборной Испании признана лучшим игроком Евро-2025

Футболистка сборной Испании Айтана Бонмати признана лучшим игроком Евро-2025
Группа технических наблюдателей УЕФА на женском чемпионате Европы 2025 года назвала полузащитницу сборной Испании Айтану Бонмати лучшим игроком турнира, сообщается на сайте УЕФА. Напомним, 27 июля состоялся финальный матч Евро-2025, в котором испанки проиграли сборной Англии в серии пенальти (1:1, 1:3 пен.).
«Айтана Бонмати была движущей силой полузащиты сборной Испании на протяжении всего турнира. Её умение контролировать мяч привнесло изобретательность в атаки испанок. В нападении она действовала безупречно. Именно она во многом создавала футбольный стиль команды на поле», — говорится в заявлении.
В двух стартовых турах 27-летняя футболистка начинала на скамейке запасных и выходила на замену, так как перенесла вирусный менингит. Уже в плей-офф Бонмати была признана лучшим игроком во встречах 1/4 и 1/2 финала.