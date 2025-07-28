Председатель совета директоров «Динамо» пошутил о будущем Смолова

Гафин о будущем Смолова после завершения карьеры: «Вроде бы «Кофемания» рассматривает Федора на должность спортивного директора»
Дмитрий Гафин с иронией ответил на вопрос о будущем Федора Смолова.
– В одном из интервью Федор Смолов заявлял, что после завершения карьеры видит себя не тренером, а спортивным директором. В «Динамо» были бы заинтересованы в приглашении Федора в клуб после завершения карьеры?
– Вроде бы «Кофемания» рассматривает Федора на должность спортивного директора. Возможно, его будущая карьера связана с этим клубом, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара», «Динамо» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
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